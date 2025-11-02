Вучич заявил о готовности продавать оружие ЕС для поставки на Украину

Президент Сербии Александр Вучич в беседе с изданием Cicero сообщил о возможности поставок сербских боеприпасов третьим сторонам, в том числе Украине. Он подчеркнул, что после совершения сделки покупатели получают полную свободу действий в отношении приобретённого вооружения.

«Покупатели могут делать с ним всё, что захотят», — заявил Вучич.

Президент Сербии одновременно подчеркнул стремление страны сохранять военный нейтралитет. Он особо отметил, что Белград не желает приобретать репутацию прямого поставщика вооружения воюющим сторонам. При этом страна остаётся открытой для военного сотрудничества с европейскими армиями.