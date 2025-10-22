Вучич назвал терактом стрельбу у здания парламента в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о задержании Владана Анджелковича, который пытался устроить теракт возле здания парламента в Белграде. Нападение имело политический мотив и было направлено на создание общей опасности.

«Террористический акт — поскольку было применено огнестрельное оружие. Целью было создание общей опасности, но с недвусмысленным политическим мотивом», — сказал Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

Нападавший, житель Белграда 1955 года рождения, пытался притвориться сумасшедшим, однако ранее имел опыт работы в управлении государственной безопасности с 1977 по 1993 год. Видеозапись, продемонстрированная Вучичем, показывает, что задержанный утверждал: он совершил нападение из-за раздражения палатками, установленными в центре города, и рассчитывал, что его застрелят сотрудники полиции. Президент подчеркнул, что нападение квалифицируется как теракт с явным политическим мотивом.

Напомним, что в Белграде перед зданием парламента произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия: 70-летний мужчина выстрелил в 57-летнего гражданина, ранив его в бедро, а затем поджёг одну из палаток сторонников Александра Вучича. Кроме того, подозреваемый бросал патроны в огонь. Полиция оперативно задержала злоумышленника, а пострадавший был доставлен в больницу и остался жив.