У здания сербского парламента произошёл теракт

В Белграде перед зданием парламента произошёл теракт: 70-летний мужчина выстрелил и ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджёг одну из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича, сообщает издание Kurir.

У здания парламента в Сербии произошла стрельба и поджог. Видео © X/ PedaMitrovic

Кроме того, подозреваемый бросил несколько патронов в огонь. Полиция оперативно задержала злоумышленника. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. После сообщения о пожаре на месте происшествия прибыли полиция, пожарные и прокурор Высшей прокуратуры Сербии. Территория вокруг парламента была оцеплена, продолжаются работы по тушению возгорания и следственные действия.

Предполагается, что стрелявший мог целиться в газовый баллон, находившийся рядом с одной из палаток, установленных сторонниками президента Сербии. Очевидцы сообщили, что после выстрела прозвучал громкий хлопок, что вызвало панику среди людей, а затем появился дым. Александр Вучич уже назвал произошедшее терактом.

Ранее Life.ru сообщал о поджоге офиса украинской курьерской компании NOVA POST в Бухаресте. По версии ведомства, к операции причастны двое граждан Украины, которые якобы действовали под координацией представителей российских спецслужб.