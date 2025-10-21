В Румынии предотвратили поджог офиса украинцами, но виноватой выставили Россию

Румынская служба информации (РСИ) заявила, что предотвратила попытку поджога офиса украинской курьерской компании NOVA POST в Бухаресте. По версии ведомства, к операции причастны двое граждан Украины, которые якобы действовали под координацией представителей российских спецслужб.

По данным следствия, злоумышленники прибыли в Румынию из Польши 14 октября и оставили в помещении компании два пакета с замаскированными зажигательными устройствами, управляемыми дистанционно. Утверждается, что двое украинцев входили в более широкую сеть диверсантов, действующих в Европе под контролем России. При этом конкретных доказательств этой версии спецслужба не представила.

Ранее Life.ru писал, что украинцы, которых лишили выплат в Польше начали угрожать поджогами зданий. Для них это стало знаком протеста против отмены финансовой поддержки для безработных украинцев.