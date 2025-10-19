На русского из Риги завели дело за спор с украинцем в швейцарском поезде

Гражданин Латвии российского происхождения стал фигурантом уголовного дела после конфликта с украинцем в поезде в Швейцарии. Об этом сообщает Mash.

Конфликт разгорелся в поезде, следовавшем из Интерлакена в Шпиц. Рижанин, по имени Александр, вступил в спор со своим попутчиком с Украины. После короткого обмена мнениями о наличии паспортов, латвиец задал украинцу вопрос о его присутствии вне зоны боевых действий. В ответ на это супруга украинского пассажира начала снимать происходящее на мобильный телефон.

В результате латвийские власти возбудили уголовное дело против Александра по обвинению в разжигании межнациональной розни. Жена оппонента Александра сообщила, что его задержали, но впоследствии отпустили.

Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей комику Артемию Останину*, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей о разжигании ненависти. Защита подала апелляционную жалобу на это решение, однако дата ее рассмотрения пока не определена.

