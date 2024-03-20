Латвию предупредили, что ей никто не поможет в возможном конфликте с РФ
Responsible Statecraft: Латвия может пострадать, призывая противодействовать РФ
Если Латвия продолжит призывать к противодействию с РФ, может случиться ядерный конфликт, предупреждает издание Responsible Statecraft, обращая внимание, что при эскалации Америка, скорее всего, откажет этой прибалтийской стране в поддержке.
По словам автора материала, европейские политики должны принять во внимание, как в Штатах воспринимается подобная риторика. К тому же страны Балтийского региона могут остаться без поддержки извне, которая им очень нужна, ведь США не хотят эскалации ядерного конфликта.
В публикации упоминаются слова главы Латвии Эдгара Ринкевича, поддержавшего риторику французского лидера Эмманюэля Макрона и подчеркнувшего важность разрушения РФ. При этом отмечается, что Франция находится достаточно далеко от России и чувствует себя в более безопасном положении, потому и позволяет себе такие высказывания.
В заключение автор указал, что странам Балтии нужно опасаться эскалации риторики и конфликта из-за собственной уязвимости перед возможным ответом со стороны России.
Напомним, ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к "разрушению" России. Таким образом лидер прибалтийской республики поддержал высказывания своего французского коллеги Эмманюэля Макрона и отметил, что Запад должен провести для Москвы "красные линии".
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