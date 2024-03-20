Если Латвия продолжит призывать к противодействию с РФ, может случиться ядерный конфликт, предупреждает издание Responsible Statecraft, обращая внимание, что при эскалации Америка, скорее всего, откажет этой прибалтийской стране в поддержке.

По словам автора материала, европейские политики должны принять во внимание, как в Штатах воспринимается подобная риторика. К тому же страны Балтийского региона могут остаться без поддержки извне, которая им очень нужна, ведь США не хотят эскалации ядерного конфликта.

В публикации упоминаются слова главы Латвии Эдгара Ринкевича, поддержавшего риторику французского лидера Эмманюэля Макрона и подчеркнувшего важность разрушения РФ. При этом отмечается, что Франция находится достаточно далеко от России и чувствует себя в более безопасном положении, потому и позволяет себе такие высказывания.

В заключение автор указал, что странам Балтии нужно опасаться эскалации риторики и конфликта из-за собственной уязвимости перед возможным ответом со стороны России.