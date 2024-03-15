В Госдуме поставили на место президента Латвии, "гавкающего о разрушении России"

Прибалтийские республики не имеют политического веса и лишь "подгавкивают" Западу в его русофобской линии. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя скандальное заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о "разрушении" России.

"Они хотят быть с ними равными, они хотят с ними играть на одном поле, но на сегодняшний день они ничтожны по своей силе, по своему политическому весу и, естественно, по вооружённым силам. <...> Слова, которые сегодня идут от западных политиков, они направлены только лишь на одно — максимально выслужиться перед англосаксами и решить ту задачу, которая им поставлена", — сказал собеседник RT.

Также, считает депутат, подобные заявления связаны с желанием их авторов быть в унисон с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, мечтающим "стать новым Наполеоном Бонапартом". И ведь пока таким политикам за это ничего не будет, однако потом это вернётся бумерангом, заверил Володацкий.

Парламентарий отметил, что эти страны — лишь сателлиты в столкновении добра и зла, однако последнее всегда проигрывало. В связи с этим депутат рекомендует западным политикам изучить историю.