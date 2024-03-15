"Риторика щедро вознаграждается": Политиков Балтии уличили в повальной русофобии

Пещерная русофобия — это характерная черта политиков стран Балтии. Об этом заявил политолог и публицист, обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников, комментируя слова премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что Россию якобы ждёт железный занавес в будущем.

"Такое впечатление, что они соревнуются между собой в оскорбительных для России высказываниях. Эти страны полностью зависят от брюссельской бюрократии и от США. Они прекрасно понимают, что подобная русофобская риторика щедро вознаграждается различного рода финансовыми вливаниями со стороны ЕС и США, притом что их экономика пребывает в глубочайшем кризисе. Одна из причин этого кризиса — депопуляция стран Балтии", — сообщил Пшеничников.

По его словам, эти страны находятся перед скорой перспективой экономического коллапса, так как в них нет работоспособного населения и предпринимательства, которое бы приносило средства в государственный бюджет. И именно поэтому эксперт считает подобное заявление латвийского премьера не последним. Пшеничников заявил, что даже не стоит советовать Силине перечитать басню Ивана Андреевича Крылова "Слон и Моська", ведь ей это не поможет.