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14 марта, 07:54

Премьер Латвии пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой

Премьер Латвии Силиня: Между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес

В будущем страны Прибалтики и Россию разделит железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — сказала она.

Политик не сказала, что именно из себя будет представлять разделительная линия. Также она признала, что Латвии пока не удалось обеспечить независимость от нефти и газа из России.

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Ранее Прибалтика задумала создать на границе с Россией целую линию обороны. Как сообщили в Минобороны Эстонии, она пройдёт вдоль восточной границы региона.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Leszek Szymanski

Матвей Константинов
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