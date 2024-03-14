Премьер Латвии пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой

В будущем страны Прибалтики и Россию разделит железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — сказала она.

Политик не сказала, что именно из себя будет представлять разделительная линия. Также она признала, что Латвии пока не удалось обеспечить независимость от нефти и газа из России.