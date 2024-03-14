Премьер Латвии пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой
Премьер Латвии Силиня: Между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес
В будущем страны Прибалтики и Россию разделит железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — сказала она.
Политик не сказала, что именно из себя будет представлять разделительная линия. Также она признала, что Латвии пока не удалось обеспечить независимость от нефти и газа из России.
Ранее Прибалтика задумала создать на границе с Россией целую линию обороны. Как сообщили в Минобороны Эстонии, она пройдёт вдоль восточной границы региона.
ТАСС / EPA / Leszek Szymanski