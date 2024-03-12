В Госдуме предложили приструнить Прибалтику и Францию через поставки урана и исход из портов
Депутат Калашников призвал запретить ввоз грузов в РФ через порты Литвы и Латвии
Россия должна перестать ввозить грузы через порты Литвы и Латвии, которые продолжают предпринимать в отношении РФ и её граждан враждебные шаги. С этой идеей выступил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Калашников призвал перестать ввозить грузы в РФ через порты стран Балтии. Видео © Life.ru
"Мы должны были давным-давно выгонять их вообще с нашего рынка и прекратить с ними железнодорожное сообщение, мы должны были прекратить через их порты отгружать продукцию, а мы всё их кормим. Они с нами не церемонятся. Это выражается даже в таких мелких уколах", — заметил депутат, вспомнив о решении Литвы начать конфисковывать машины с российскими номерами.
По его оценке, данный шаг является несущественным с экономической точки зрения, но с моральной имеет важное значение. Собеседник Life.ru указал на наличие у Москвы множества рычагов давления на недружественные страны, в том числе Москве под силу найти управу на Прибалтику. Калашников обратил также внимание на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона ввести войска НАТО на Украину. Он напомнил, что Россия может оставить республику без своего урана, на котором там держится 80 процентов промышленности. Депутат призвал правительство заняться разработкой соответствующих инициатив и пообещал им поддержку Госдумы.
Как уже писал Life.ru, по требованию литовской таможни автомобили с российскими номерами должны были покинуть республику до 11 марта, в противном случае они попросту будут конфискованы. Исключение составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из неё. Также с 1 марта в Литве вступил в силу запрет на посадку и высадку на её территории пассажирам российских поездов калининградского направления, следующих через прибалтийскую республику.
Государственная дума