В Госдуме предложили приструнить Прибалтику и Францию через поставки урана и исход из портов

Россия должна перестать ввозить грузы через порты Литвы и Латвии, которые продолжают предпринимать в отношении РФ и её граждан враждебные шаги. С этой идеей выступил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Калашников призвал перестать ввозить грузы в РФ через порты стран Балтии. Видео © Life.ru

"Мы должны были давным-давно выгонять их вообще с нашего рынка и прекратить с ними железнодорожное сообщение, мы должны были прекратить через их порты отгружать продукцию, а мы всё их кормим. Они с нами не церемонятся. Это выражается даже в таких мелких уколах", — заметил депутат, вспомнив о решении Литвы начать конфисковывать машины с российскими номерами.