Литва предупредила о конфискации авто с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Литву до 11 марта, в противном случае они попросту будут конфискованы. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

"В Литве до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в РФ. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортное средство в Литве, либо покинуть Евросоюз", — говорится в сообщении.

Там добавили, что исключение составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из неё. Они смогут находиться в Литве в течение суток, но за рулём транспортного средства обязательно должен ехать его владелец.