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20 февраля, 20:57

МИД Литвы выступил за расторжение торговых договоров с Россией и Белоруссией

Министерство иностранных дел Литвы выступило с предложением расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. По данным литовского МИД, решение связано с "непрекращающейся военной агрессией" против Украины.

"Сотрудничество с этими странами фактически приостановлено, и настало время денонсировать договоры", — сообщается в пресс-релизе.

Договоры о торгово-экономическом сотрудничестве между Литвой и Россией действовали с 1993 года и с Белоруссией — с 1994 года. По данным МИД Литвы, односторонний выход из этих соглашений не отразится негативно на стране.

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Ранее Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ по причине объявления в розыск политиков и министров республики: министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главы Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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