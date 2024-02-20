МИД Литвы выступил за расторжение торговых договоров с Россией и Белоруссией

Министерство иностранных дел Литвы выступило с предложением расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. По данным литовского МИД, решение связано с "непрекращающейся военной агрессией" против Украины.

"Сотрудничество с этими странами фактически приостановлено, и настало время денонсировать договоры", — сообщается в пресс-релизе.

Договоры о торгово-экономическом сотрудничестве между Литвой и Россией действовали с 1993 года и с Белоруссией — с 1994 года. По данным МИД Литвы, односторонний выход из этих соглашений не отразится негативно на стране.