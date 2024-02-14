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14 февраля, 09:52

МИД Литвы выразил протест России после объявления в розыск политиков республики

Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск политиков и министров республики. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.

"Представитель Посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", — указано в заявлении.

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Напомним, 13 февраля МВД РФ объявило в розыск ряд латвийских политиков: министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе. На сайте ведомства указывалось, что их ищут по статье Уголовного кодекса. Кроме того, проблемы с законом себе нажили премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь республики Таймар Петеркоп и министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Говоря о Каллас, в Кремле указали на её враждебность к России и надругательство над исторической памятью. Позже МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ в розыск ряда министров из прибалтийской республики.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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