МИД Литвы выразил протест России после объявления в розыск политиков республики

Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск политиков и министров республики. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.

"Представитель Посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", — указано в заявлении.