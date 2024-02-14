МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск министров
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ в розыск ряда министров из прибалтийской республики. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.
"Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения", — говорится в сообщении.
Напомним, 13 февраля МВД России объявило в розыск ряд латвийских политиков: министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе. На сайте ведомства указывалось, что их ищут по статье Уголовного кодекса. Кроме того, проблемы с законом себе нажили премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь республики Таймара Петеркопа и министр культуры Литвы Симонаса Кайриса. Говоря о Каллас, в Кремле указали на её враждебность к РФ и надругательство над исторической памятью.
Wikipedia / Edgars Košovojs