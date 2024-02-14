МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск министров

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ в розыск ряда министров из прибалтийской республики. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

"Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения", — говорится в сообщении.