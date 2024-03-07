МИД советует россиянам не ездить в Прибалтику из-за угрозы конфискации машин

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало планы властей Литвы конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. Ведомство приравняло эти действия к грабежу и пообещало ответить, а также призвало граждан временно отказаться от поездок в Литву и в целом в Прибалтику.

МИД рекомендует россиянам воспользоваться оставшимися до 11 марта днями "для минимизации рисков в отношении своей собственности". Вильнюс предупредили также, что конфискация машин станет "грубейшим актом грабежа на государственном уровне". Без ответа подобные дискриминационные действия не останутся, пообещало министерство.

"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", — сообщили в МИД РИА "Новости".