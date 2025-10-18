Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину* по делу о разжигании розни

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей комику Артемию Останину*, обвиняемому в разжигании ненависти. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину* срока содержания под стражей», — сказано в судебных документах.

Адвокаты комика уже подали апелляцию на данное решение, однако дата её рассмотрения пока не назначена.

