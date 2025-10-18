Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину* по делу о разжигании розни
Артемий Останин*. Обложка © Telegram / Столичный СК
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей комику Артемию Останину*, обвиняемому в разжигании ненависти. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину* срока содержания под стражей», — сказано в судебных документах.
Адвокаты комика уже подали апелляцию на данное решение, однако дата её рассмотрения пока не назначена.
Останин* был арестован в марте текущего года. Как сообщалось, он и его защита просили суд о замене ареста на домашний арест, указывая, в частности, на то, что при задержании Останин* был, по их словам, «подвергнут избиению» и получил телесные повреждения.
Ранее суд продлил на шесть месяцев срок ареста Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о теракте на Синявинской улице в Москве, в результате которого пострадали военный и его супруга. Судебный процесс по его делу начнётся 29 октября. Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.