Вучич допустил досрочное оставление должности президента Сербии в 2026 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может завершить свой мандат досрочно и провести президентские и парламентские выборы одновременно в конце 2026 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink.

«У меня официально осталось ещё полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше», – отметил Вучич.

По словам главы государства, сейчас власти рассматривают возможность совмещения двух кампаний, чтобы избежать затяжного предвыборного периода.

«Скорее всего, мы пойдём на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, немного раньше», — добавил президент.

При этом сербский лидер подчеркнул, что не собирается менять Конституцию ради нового выдвижения и не собирается вновь баллотироваться в президенты. Вучич был впервые избран в 2017 году, а затем переизбран на второй срок в 2022-м. Срок его полномочий истекает в 2027 году, однако он готов покинуть пост раньше.

Стоит отметить, что в последние месяцы Сербия живёт в напряжённой политической атмосфере. С ноября 2024 года по стране проходят массовые акции протеста после трагедии в Нови-Саде — обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 16 человек. Участники протестов обвиняют власти в халатности и требуют досрочных парламентских выборов.

Ранее Александр Вучич предупреждал о надвигающейся мировой катастрофе, заявив, что все готовятся к войне. Он отметил, что Сербия намерена сохранить нейтралитет и не допустить втягивания в международные конфликты. По словам президента, Белград сосредоточен на защите собственной безопасности и спокойствия граждан.