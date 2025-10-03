Вучич оценил слова Путина о попытках «цветной революции» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за его оценку текущей политической ситуации в республике, связанной с массовыми протестными выступлениями. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в городе Суботица.

Ранее в своём выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России отметил, что определённые западные центры предпринимают системные попытки организации «цветной революции» на территории Сербии. При этом российский лидер подчеркнул, что сербская молодёжь, включая участников уличных акций, в своей массе является патриотически настроенной, что требует ведения конструктивного диалога.

«Так он говорил и со мной в КНР. Я никогда не хотел злоупотреблять его словами во внутриполитических вещах в Сербии. Это не большой секрет. Достаточно посмотреть, как это сделано в других странах, как у нас, и увидите невероятное сходство. Президент Путин сказал то, что мы знаем, и спасибо ему за оценку», — заявил Вучич.

Протестное движение в Сербии активизировалось после трагического инцидента 1 ноября 2024 года, когда на железнодорожном вокзале города Нови-Сад произошло обрушение навеса, повлёкшее гибель 16 человек. Пик напряжённости пришёлся на середину августа, когда участники акций перешли к открытым столкновениям с правоохранительными органами и блокированию транспортных артерий. Министерство юстиции Сербии квалифицировало эти действия как посягательство на конституционный строй, предупредив о возможном привлечении к уголовной ответственности, при этом президент Вучич исключил введение в стране режима чрезвычайного положения.

Ранее Вучич сообщил, что иностранные разведывательные службы выделили 4 миллиарда долларов на организацию протестных акций в стране. Он утверждает, что эти службы разрабатывали планы по смене правительства, используя для этого оппозиционные силы.