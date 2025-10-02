Путин: Спецслужбы РФ подтвердили, что Запад пытается устроить переворот в Сербии

Российские спецслужбы располагают подтверждёнными данными о попытках Запада организовать цветную революцию в Сербии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Наши специальные службы подтверждают это. Некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции, в данном случае в Сербии», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сербская молодёжь, которая участвует в уличных протестах, движима патриотическими чувствами и властям нужно вести с ними диалог. Также он напомнил, что на долю народа Сербии выпало много страданий, а те, кто подстрекает молодых людей выходить на митинги, хотят чтобы этих страданий стало больше. И те же люди желают страданий и народу России.

«Те же посулы: вы пойдёте, кого-то свергнете, а дальше будет хорошо. Но никто не говорит: а когда, как и за счёт чего будет хорошо?» — отметил президент.

В ходе выступления Владимир Путин прокомментировал и ситуацию с захватом французскими военными танкера в нейтральных водах. Президент назвал подобные действия современным пиратством и допустил, что это могла быть попытка спровоцировать Россию на резкую реакцию.