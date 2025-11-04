Москва осознаёт беспрецедентное давление, оказываемое Западом на Белград. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда они далее будут направлены.





«Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москве не хотелось бы наблюдать за использованием оружия и боеприпасов, произведенных в дружественной Сербии, против российских солдат.