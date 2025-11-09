Аэропорт Вильнюса возобновил работу после закрытия из-за неопознанных объектов

Международный аэропорт Вильнюса возобновил свою работу после вынужденной приостановки, вызванной появлением в воздушном пространстве неопознанных летательных аппаратов. К настоящему времени нормальное функционирование воздушного узла полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В период приостановки работы воздушной гавани несколько воздушных судов были перенаправлены для посадки в аэропорты Риги и Каунаса. При этом транзитные перелёты через воздушное пространство Литвы, включая рейсы в Россию, не прерывались.

Ранее сообщалось о временном прекращении работы воздушной гавани с 18:45 по всемирному времени (21:45 мск) в связи с обнаружением в небе неизвестных объектов. Одновременно был временно закрыт диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта. Характер обнаруженных объектов не уточнялся. Первоначально предполагалось, что остановка работы может продлиться до трёх часов. В настоящее время аэропорт принимает рейсы.