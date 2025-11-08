Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных объектов
Обложка © Wikipedia / Pofka
Международный аэропорт Вильнюса приостановил приём и выпуск самолётов из-за обнаружения в воздушном пространстве неопознанных объектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани в соцсетях.
По информации службы, работа аэропорта приостановлена с 21:45 мск из-за появления неопознанных объектов в воздушном пространстве. Был временно закрыт диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта.
«С 18:45 по всемирному времени (21:45 мск) работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта», — пояснили в аэропорту.
Тип неопознанных объектов не уточняется. Ориентировочное время закрытия аэропорта составляет три часа.
Ранее аэропорт Вильнюса уже приостанавливал свою работу из-за «вторжения» воздушных шаров. Компания «Аэропорты Литвы» сообщила, что причиной стали метеорологические зонды, якобы используемые для переброски контрабандных сигарет. Тогда работа столичного аэропорта была приостановлена на несколько часов, что привело к задержкам, отменам и перенаправлениям десятков рейсов. До этого, 24 октября, работа аэропортов Вильнюса и Каунаса также была приостановлена по той же причине.
