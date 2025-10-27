Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 21:10

Аэропорт Вильнюса закрыли третий день подряд из-за «вторжения» воздушных шаров

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Вильнюсский международный аэропорт вновь приостановил свою работу. Как сообщила компания «Летувос оро уостай» — «Аэропорты Литвы», причиной стали метеорологические зонды, которые попали в контрольную воздушную зону. Их якобы использовали для переброски сигаретной контрабанды в страну.

«Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 [22:40 мск]. Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника», — сказано в сообщении.

Воздушную гавань уже закрывали в субботу и воскресенье. В результате этого более 10 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. 70 рейсов задержали, отменили, перенаправили в другие города или вернули обратно.

Президент Литвы угрожает ограничить транзит в Калининград
Президент Литвы угрожает ограничить транзит в Калининград

Напомним, 24 октября в Литве закрылся сразу два ключевых аэропорта — в Вильнюсе и Каунасе. Причиной ограничений стали метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Литва
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar