Аэропорт Вильнюса закрыли третий день подряд из-за «вторжения» воздушных шаров

Вильнюсский международный аэропорт вновь приостановил свою работу. Как сообщила компания «Летувос оро уостай» — «Аэропорты Литвы», причиной стали метеорологические зонды, которые попали в контрольную воздушную зону. Их якобы использовали для переброски сигаретной контрабанды в страну.

«Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 [22:40 мск]. Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника», — сказано в сообщении.

Воздушную гавань уже закрывали в субботу и воскресенье. В результате этого более 10 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. 70 рейсов задержали, отменили, перенаправили в другие города или вернули обратно.

Напомним, 24 октября в Литве закрылся сразу два ключевых аэропорта — в Вильнюсе и Каунасе. Причиной ограничений стали метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны.