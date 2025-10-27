Аэропорт Вильнюса закрыли третий день подряд из-за «вторжения» воздушных шаров
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Вильнюсский международный аэропорт вновь приостановил свою работу. Как сообщила компания «Летувос оро уостай» — «Аэропорты Литвы», причиной стали метеорологические зонды, которые попали в контрольную воздушную зону. Их якобы использовали для переброски сигаретной контрабанды в страну.
«Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 [22:40 мск]. Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника», — сказано в сообщении.
Воздушную гавань уже закрывали в субботу и воскресенье. В результате этого более 10 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. 70 рейсов задержали, отменили, перенаправили в другие города или вернули обратно.
Напомним, 24 октября в Литве закрылся сразу два ключевых аэропорта — в Вильнюсе и Каунасе. Причиной ограничений стали метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.