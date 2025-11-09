Пожарные ликвидировали открытое горение в здании под Екатеринбургом

Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании со строительными материалами в населённом пункте Медный Свердловской области, где ранее пожар распространился на 800 квадратных метров. Это следует из заявления Главного управления МЧС России по региону.

«Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — сказано в публикации. Сообщений о возможных пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Напомним, информация о пожаре в Медном появилась вечером в субботу, 8 ноября. Согласно данным местного главк МЧС, огонь охватил двухэтажное здание, в котором хранились стройматериалы. Огонь распространялся по внутренним помещениям, что осложнило работу спасателей и потребовало привлечения нескольких расчётов пожарной охраны. Следственные органы и специалисты по пожарной безопасности проведут экспертные проверки, чтобы установить, нарушались ли нормы хранения материалов или имели место иные факторы, приведшие к возгоранию.