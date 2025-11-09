Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи и вернётся в Трабзон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich
Паромное судно Seabridge, которое должно было совершить первый за полтора десятилетия рейс между Турцией и Россией, не смогло получить разрешение на вход в сочинский порт. После более чем двухдневного ожидания на рейде судно вынуждено было вернуться в турецкий Трабзон. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.
«Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — заявил Туркменян.
Паром вышел из Трабзона в среду вечером с 20 пассажирами на борту и через 12 часов достиг акватории Сочи, где более суток находился в ожидании разрешения на швартовку в нескольких милях от береговой линии. За это время корпус судна был обследован водолазами. В пятницу днём судно предприняло попытку приблизиться к внутреннему рейду порта.
В администрации Краснодарского края подтвердили, что позиция по вопросу запуска паромного сообщения с Seabridge остаётся неизменной. По информации пресс-службы, сохраняются нерешённые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности. Пассажиры провели в ожидании более двух с половиной суток. Как рассказала одна из находящихся на борту, люди готовы к возвращению в Турцию.
