ВВС США перебросили B-52 в Испанию для совместных маневров с союзниками

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratotanker ВВС США прибыли на авиабазу Морон в Испании. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, уточнив, что цель передислокации — участие в многосторонних учениях с союзниками, в том числе с Финляндией, Литвой и Швецией.

В заявлении командования поясняется, что переброска авиации была осуществлена с авиабазы Барксдейл, расположенной в штате Луизиана. Экипажам бомбардировщиков предстоит отработать широкий спектр задач.

«Самолёты B-52 ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, Луизиана, прибыли 8 ноября 2025 года на авиабазу Морон в Испании для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнёрами», — заявило командование.

Сообщается, что в ходе учений будут отрабатываться этапы обнаружения и поражения целей, а также противодействие наземным угрозам и средствам ПВО условного противника

Ранее самолёт-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent американских ВВС вновь был замечен над Чёрным морем. Борт вылетел с базы ВВС США в Великобритании, расположенной в Милденхолле. Данный тип самолётов предназначен для ведения стратегической радиоэлектронной разведки и перехватывания радиосигналов, отслеживания активности вооружённых сил. Полученные сведения могут быть переданы высшему руководству США.