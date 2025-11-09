Россия и США
Регион
9 ноября, 01:53

Геолог, попавший под лавину на Камчатке, найден живым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schankz

Спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. По предварительным данным, он жив. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», — уточнили в ведомстве.

К месту схода лавины из села Мильково выезжают спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.

Напомним, ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате один из них — машинист буровой установки — погиб. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате схода снежной лавины погиб 39-летний машинист буровой установки подрядной организации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

