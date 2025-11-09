Около десяти человек арестовали в России за сотрудничество с СБУ

В России задержана группа лиц по подозрению в участии в террористическом сообществе, которое, координировало свою деятельность со Службой безопасности Украины (СБУ). Среди задержанных присутствуют как граждане России, так и иностранцы. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник, знакомый с деталями расследования.

«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путём взаимодействия с СБУ. Иностранный гражданин является одним из основных фигурантов, он, как считает следствие, установил связь с СБУ», — отмечает собеседник СМИ.

В материалах дела также фигурируют несколько не установленных следствием лиц. Все обвиняемые в настоящее время содержатся в московских следственных изоляторах, включая известную тюрьму «Лефортово».

Ранее житель Санкт-Петербурга получил 5,5 года тюрьмы за поддержку деятельности РДК*. Гражданин оставлял в социальных сетях комментарии, в которых поддерживал действия террористов и высказывал одобрение в связи с гибелью российских военнослужащих. Мужчина был задержан в феврале текущего года. 1-й Западный окружной военный суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

