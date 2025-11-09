Взрывы прогремели над Воронежем, работают расчёты ПВО

После взрывов, прогремевших над Воронежем, в одном из районов города начались перебои со светом. По предварительным данным, работали расчёты противовоздушной обороны, сбито несколько воздушных целей. Об этом пишет SHOT.

По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5-6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал. На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.

Ранее более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки Вооружённых сил Украины. Посёлки Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова и шахты «6/7», относящиеся к городу Горловка в ДНР, остались без энергоснабжения. Произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов.