Около 2,5 тысячи жителей остались без света в Курской области

«По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов (около 2,5 тыс. потребителей). Причина аварии устанавливается», — написал он в Telegram-канале.

Ранее появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны автомобили, движущиеся по неосвещённым улицам с включенными фарами. Отключения электроэнергии затронули не только Киев. Жители Харькова и Изюма также сообщают о проблемах со светом. В столице Украины на завтра вводятся графики отключений, предусматривающие отсутствие электричества примерно на 11 часов. В «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.