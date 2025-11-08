Россия и США
8 ноября, 18:06

Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В субботу, 8 ноября, с 12:00 до 20:00 по московскому времени, над российскими регионами было уничтожено 15 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Большинство перехватов пришлось на Республику Крым (девять БПЛА), также были сбиты по два аппарата над Вологодской и Белгородской областями, и по одному над Курской областью и в Чёрном море.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч жителей Белгорода и области остались без света из-за атаки ВСУ. В настоящее время оперативные и аварийные службы активно занимаются решением возникших проблем.

