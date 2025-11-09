Россиянам рассказали, что нельзя строить на дачных участках

При подготовке к строительству на дачной территории необходимо учитывать установленные законом нормативы. Как разъяснила агентству «Прайм» юрист Србуи Манджиева, первоочередной задачей является получение выписки из правил землепользования для определения допустимых вариантов эксплуатации территории.

На садовых и дачных наделах разрешено строить жилые дома высотой не более 20 метров или в три этажа, которые нельзя разделять на автономные объекты недвижимости. Допускается также сооружение вспомогательных построек, включая гаражи, бани или душевые, при обязательном выполнении противопожарных норм.

В то же время создание коммерческих объектов — автомастерских, гостиничных комплексов, точек общественного питания — на дачных территориях находится под запретом. Для такой деятельности требуется предварительный перевод земли в коммерческую категорию. Нарушение целевого назначения участка может привести к административному штрафу и даже принудительному изъятию земельного владения.

