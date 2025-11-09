Опубликовано видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке

Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю опубликовала кадры спасения геолога, который попал под лавину на Камчатке. Мужчина всю ночь провёл под снегом.

Видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Напомним, мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен живым в ходе поисковой операции. Ведётся его эвакуация из района происшествия», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. К месту схода лавины из села Мильково выезжали спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.