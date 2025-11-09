Франция отправила Украине старые рыболовные сети для борьбы с БПЛА

Франция направляет Украине старые рыболовные сети для использования в качестве защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, значительное количество выброшенных рыболовных сетей скапливается в портах Бретани. Срок службы таких сетей невелик — от 12 до 24 месяцев, после чего они становятся непригодными для дальнейшего использования.

По данным The Guardian, местная благотворительная организация Kernic Solidarités уже отправила на Украину две партии сетей общей длиной в 280 километров. Их предполагается устанавливать вдоль дорог в прифронтовой зоне, натягивая между столбами, для борьбы с БПЛА.

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Данное решение было принято после того, как Киев выполнил 9 из 10 условий, необходимых для получения пятого транша. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что начиная с 2022 года общий объём помощи, оказанной Евросоюзом Украине, достиг почти 180 миллиардов евро, в том числе более 63 миллиардов военной поддержки.