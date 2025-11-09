В МВД назвали топ-7 самых популярных тем в мошеннических объявлениях

В пресс-центре Министерства внутренних дел России обнародовали перечень наиболее распространённых тематик мошеннических объявлений, которые активно используются злоумышленниками для обмана граждан. Согласно официальным данным, преступники чаще всего маскируют свои схемы под предложения финансовых услуг, коммунальных сервисов, а также активно используют листовки с QR-кодами.

Специалисты ведомства выделили несколько ключевых направлений мошеннической деятельности. В сфере финансовых услуг преступники предлагают «быстрые займы», «выгодные инвестиции» и «возврат долгов», зачастую обещая помощь в получении кредита, списании задолженностей или оформлении «срочных займов под 0%».

Значительную часть мошеннических объявлений составляют предложения работы и подработки. Злоумышленники заманивают граждан обещаниями лёгкого заработка без опыта, быстрого получения денег за «пару часов», а также специальных вакансий для студентов и пенсионеров с высокой зарплатой. После обращения по таким объявлениям от соискателей требуют оплатить регистрацию или обучение.

Особую опасность представляют поддельные объявления о коммунальных услугах, где мошенники предлагают проверку счётчиков, сантехнические или электромонтажные работы, берут предоплату и исчезают.

Широкое распространение получили мошеннические схемы в сфере аренды и продажи жилья, где преступники предлагают квартиры по заниженным ценам или срочную продажу недвижимости. Аналогичным образом действуют мошенники при продаже бытовой техники, электроники и автомобилей по ценам ниже рыночных.

Отдельное внимание в МВД уделили мошенничеству под видом социальных услуг, когда злоумышленники предлагают помощь пенсионерам, оформление льгот, компенсаций или субсидий. Особую опасность представляют листовки с QR-кодами, которые мошенники используют для добавления пользователей в чаты под предлогом решения жилищных вопросов.

Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Они рассылают сообщения о якобы имеющейся задолженности и просят перейти по ссылке для заполнения онлайн-формы, требуя при этом код из SMS для «подтверждения».