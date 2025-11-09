Россия и США
9 ноября, 05:38

Кнайсль предупредила о сильном влиянии украинского лобби в американском Конгрессе

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинское лобби в Конгрессе США имеет значительное влияние на формирование внешнеполитической позиции Вашингтона относительно урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что не может и не хочет строить предположения о возможном сближении позиций России и США по украинскому вопросу. Она добавила, что в последнее время стало очевидно: многое зависит от позиции Конгресса.

«Безусловно, администрация может смениться, но конгрессмены остаются. В Конгрессе Соединённых Штатов активно действует украинское лобби, чьё влияние, вероятно, было недооценено российской стороной», — подчеркнула дипломат.

Эксперт обратила внимание на институциональную устойчивость лоббистских структур в американской политической системе, сохраняющих своё влияние независимо от изменений в администрации президента.

Ранее сообщалось, что прекращение военной помощи Украине со стороны президента США Дональда Трампа может подтолкнуть Владимира Зеленского к поиску компромиссных решений. Снижение объёмов поставок современного вооружения, как предполагается, способно повлиять на развитие конфликта.

Алиса Хуссаин
