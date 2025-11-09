Захарова: Россия примет ответные меры на визовые ограничения ЕС, учтя свои интересы

Россия намерена предпринять ответные шаги на визовые меры ЕС, защищая свои национальные интересы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учётом, в первую очередь, наших национальных интересов», — сказала Захарова в программе «Право знать» на канале ТВЦ.

Напомним, Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз, сохранив исключения лишь для отдельных случаев, таких как медицинская необходимость или наличие у заявителя второго гражданства страны ЕС. Гражданам России теперь придется столкнуться с более строгими визовыми правилами: в большинстве случаев будут доступны только однократные или краткосрочные визы, а подготовка документов и подтверждение цели поездки станут более трудоёмкими.