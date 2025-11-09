Столтенберг рассказал о самом крупном поражении НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне занимающий пост министра финансов Норвегии Йенс Столтенберг сделал беспрецедентное признание, заявив, что вывод американских войск из Афганистана стал крупнейшим военно-политическим поражением в истории Североатлантического альянса. Соответствующее заявление прозвучало в его интервью британскому изданию The Times.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», — констатировал норвежский политик.

Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на декларируемые цели создания свободного и демократического Афганистана, страны-члены альянса в конечном счёте оказались не готовы заплатить ту цену, которую требовало достижение этих стратегических задач. Как отметил экс-глава НАТО, 20-летняя военная операция наглядно продемонстрировала, что попытки построения демократического общества исключительно силовыми методами представляют собой «чрезмерно сложный и амбициозный проект», не учитывающий региональную специфику и исторические особенности страны.

Ранее Афганистан отказался удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа о возобновлении работы американской авиабазы Баграм. Представитель правительства талибов* подтвердил, что соглашение о военной базе не будет заключено даже под угрозой американских санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат подчеркнул суверенитет страны, заявив, что Афганистан управляется своим народом и не зависит от внешнего влияния.

