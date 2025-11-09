Россия и США
9 ноября, 07:45

Финский политик Мема потребовал от Рютте остановить поставки оружия Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен проявить решительность и прекратить поставки вооружений Украине, если альянс в действительности стремится снизить риск ядерного конфликта. Такое требование прозвучало от члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемы в его публикации в социальной сети X.

Политик заявил, что Россия применит ядерное оружие, если её национальная безопасность окажется под угрозой. Именно на Рютте, по мнению Мемы, лежит ответственность за прекращение военных поставок, если опасения генерального секретаря относительно ядерной войны являются искренними.

Мема также подчеркнул, что Рютте и руководству альянса следует отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток. Такой шаг, по его убеждению, позволит избежать эскалации и возникновения аналогичных угроз в будущем.

На вопрос о возможных ответных мерах НАТО в связи с обсуждением Россией возобновления ядерных испытаний Марк Рютте отреагировал жёстко и с сарказмом. Прокомментировав заседание российского Совбеза, он заявил, что «давно не обращает внимания на собрания, проводимые Владимиром Путиным», поскольку тот, по его словам, «просто делает свою работу». Вслед за этим генсек альянса прямо назвал РФ «дестабилизирующей силой» и призвал союзников готовиться к длительному конфликту.

