Лавров: Достигнутые с США договорённости по Украине не ставят под вопрос целостность РФ

Анкориджские договорённости с США носят компромиссный характер, но не отменяют ключевых принципов российской позиции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на их компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной», — отметил министр в беседе с РИА «Новости».

При этом Лавров подчеркнул, что Россия продолжает внимание уделять устранению первопричин конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Путин подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта на основе американской концепции. Министр отметил, что российская сторона тщательно изучила предложения, доставленные в Москву спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, и готова к их практической реализации при сохранении ключевых принципов российской позиции.