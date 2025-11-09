В ряде районов Таганрога пропал свет из-за аварийного отключения высоковольтной линии

В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, оставившее без электричества несколько районов города. О чрезвычайном происшествии сообщила глава муниципалитета Светлана Камбулова в своём телеграм-канале.

«По информации ПАО «Россети» произошло аварийное отключение высоковольтной линии», — проинформировала она.

Камбулова уточнила, что аварийные бригады уже работают на месте и прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Градоначальник заверила, что устранить аварию планируется в течение двух часов.

Ранее пожар на энергообъекте в посёлке Коренево привёл к масштабному отключению электричества в Курской области. Без света остались около 2,5 тысяч жителей из десяти населённых пунктов Кореневского района. По словам губернатора Александра Хинштейна, причина возгорания выясняется, а для устранения последствий аварии к работе уже приступают ремонтные бригады.