Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:12

В ряде районов Таганрога пропал свет из-за аварийного отключения высоковольтной линии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, оставившее без электричества несколько районов города. О чрезвычайном происшествии сообщила глава муниципалитета Светлана Камбулова в своём телеграм-канале.

«По информации ПАО «Россети» произошло аварийное отключение высоковольтной линии», — проинформировала она.

Камбулова уточнила, что аварийные бригады уже работают на месте и прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Градоначальник заверила, что устранить аварию планируется в течение двух часов.

Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ
Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ

Ранее пожар на энергообъекте в посёлке Коренево привёл к масштабному отключению электричества в Курской области. Без света остались около 2,5 тысяч жителей из десяти населённых пунктов Кореневского района. По словам губернатора Александра Хинштейна, причина возгорания выясняется, а для устранения последствий аварии к работе уже приступают ремонтные бригады.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar