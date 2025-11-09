Российские туристы отравились в четырёхзвёздочном отеле Meraki Resort в Египте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman
Российские туристы получили тяжёлое пищевое отравление во время отдыха в египетском четырёхзвёздочном отеле Meraki Resort. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По сведениям канала, проблемы со здоровьем у гостей отеля начались на четвёртый день их отпуска. Туристы обратили внимание на многочисленные нарушения санитарных норм в ресторане заведения, в частности, на то, что фрукты и овощи на шведском столе подавались немытыми. Что касается рыбных продуктов, то и они готовились с нарушениями — по словам пострадавших, их обжаривали на гриле всего около минуты, после чего сразу подавали. Ситуацию усугублял и тот факт, что остатки сырных нарезок со завтрака сотрудники кухни не утилизировали, а перемешивали и предлагали гостям уже во время обеда. В дополнение ко всему, в зелёных салатах нередко встречались частицы песка.
Несмотря на предпринятые меры предосторожности, которые включали тщательное мытьё фруктов и овощей прямо в номере, туристам не удалось избежать проблем со здоровьем. По прилёте на родину медицинское обследование выявило у обоих пострадавших клостридиальную инфекцию.
Круиз по маршруту Москва — Тверь — Углич на теплоходе «Сергей Дягилев» также омрачился массовым отравлением. В ночь на 3 ноября у пассажиров, включая детей, проявились острые симптомы — рвота, диарея и боли в животе. Не дождавшись помощи на борту, туристам пришлось самостоятельно покупать лекарства в Угличе. Судно досрочно вернулось в Москву, где на причале дежурили бригады скорой помощи. Предварительно пострадало около десяти человек.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.