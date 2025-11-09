Российские туристы отравились в четырёхзвёздочном отеле Meraki Resort в Египте

По сведениям канала, проблемы со здоровьем у гостей отеля начались на четвёртый день их отпуска. Туристы обратили внимание на многочисленные нарушения санитарных норм в ресторане заведения, в частности, на то, что фрукты и овощи на шведском столе подавались немытыми. Что касается рыбных продуктов, то и они готовились с нарушениями — по словам пострадавших, их обжаривали на гриле всего около минуты, после чего сразу подавали. Ситуацию усугублял и тот факт, что остатки сырных нарезок со завтрака сотрудники кухни не утилизировали, а перемешивали и предлагали гостям уже во время обеда. В дополнение ко всему, в зелёных салатах нередко встречались частицы песка.