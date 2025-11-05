Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич
«Сергей Дягилев». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Массовое отравление произошло на теплоходе «Сергей Дягилев» во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, первые случаи недомогания с симптомами рвоты, диареи и спазмов в животе проявились в ночь со 2 на 3 ноября, на второй день путешествия. Пострадавшим пришлось самостоятельно приобретать лекарства в аптеке Углича для облегчения состояния.
Издание добавило, что теплоход, принадлежащий компании «Донинтурфлот», уже вернулся в Москву, где на причале пассажиров ожидали бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, симптомы отравления наблюдались примерно у десяти человек, включая детей.
Напомним, что проблема с отравлениями пассажиров теплоходов начинает приобретать массовый характер. В этом году Life.ru сообщал о целом ряде аналогичных случаев. Так, в августе стало известно об отравлении людей на теплоходе «Лев Толстой», в июле на симптомы кишечной инфекции пожаловались более 30 пассажиров судна «Леонид Красин», а чуть ранее в том же месяце отправились 36 человек, отправившихся в плавание на теплоходе «Николай Карамзин».
