5 ноября, 13:53

Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич

«Сергей Дягилев». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Массовое отравление произошло на теплоходе «Сергей Дягилев» во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, первые случаи недомогания с симптомами рвоты, диареи и спазмов в животе проявились в ночь со 2 на 3 ноября, на второй день путешествия. Пострадавшим пришлось самостоятельно приобретать лекарства в аптеке Углича для облегчения состояния.

Издание добавило, что теплоход, принадлежащий компании «Донинтурфлот», уже вернулся в Москву, где на причале пассажиров ожидали бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, симптомы отравления наблюдались примерно у десяти человек, включая детей.

Напомним, что проблема с отравлениями пассажиров теплоходов начинает приобретать массовый характер. В этом году Life.ru сообщал о целом ряде аналогичных случаев. Так, в августе стало известно об отравлении людей на теплоходе «Лев Толстой», в июле на симптомы кишечной инфекции пожаловались более 30 пассажиров судна «Леонид Красин», а чуть ранее в том же месяце отправились 36 человек, отправившихся в плавание на теплоходе «Николай Карамзин».

