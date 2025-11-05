Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич

Массовое отравление произошло на теплоходе «Сергей Дягилев» во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, первые случаи недомогания с симптомами рвоты, диареи и спазмов в животе проявились в ночь со 2 на 3 ноября, на второй день путешествия. Пострадавшим пришлось самостоятельно приобретать лекарства в аптеке Углича для облегчения состояния.

Издание добавило, что теплоход, принадлежащий компании «Донинтурфлот», уже вернулся в Москву, где на причале пассажиров ожидали бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, симптомы отравления наблюдались примерно у десяти человек, включая детей.