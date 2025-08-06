Массовое отравление произошло на борту теплохода «Лев Толстой»

Отметим, что это далеко не первый случай вспышек кишечных инфекций на пассажирских судах за это лето. Не так давно во время круиза по маршруту Астрахань — Москва на борту теплохода «Леонид Красин» более 30 человек, включая детей, пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и диарею. Кроме того, вспышки норовируса были зафиксированы на «Михаиле Булгакове», где пострадали более 230 человек, и на «Николае Карамзине», где заболели 37 пассажиров.