Массовое отравление произошло на борту теплохода «Лев Толстой»
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Массовое отравление произошло на борту теплохода «Лев Толстой», курсирующего по маршруту «Москва – Казань – Москва». Как выяснила SHOT Проверка, десятки пассажиров пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.
Видео © SHOT Проверка
По информации источников, первые признаки заболевания начали проявляться ещё в середине круиза. Судно принадлежит компании «Водоходъ». Причины произошедшего выясняются.
Отметим, что это далеко не первый случай вспышек кишечных инфекций на пассажирских судах за это лето. Не так давно во время круиза по маршруту Астрахань — Москва на борту теплохода «Леонид Красин» более 30 человек, включая детей, пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и диарею. Кроме того, вспышки норовируса были зафиксированы на «Михаиле Булгакове», где пострадали более 230 человек, и на «Николае Карамзине», где заболели 37 пассажиров.