На теплоходе «Леонид Красин» вспышка инфекции — заболели более 30 человек
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Во время круиза по маршруту Астрахань — Москва на борту теплохода «Леонид Красин» произошло массовое заражение пассажиров. Как сообщает SHOT, более 30 человек, включая детей, пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и диарею. По предварительным данным, речь идёт о норовирусной инфекции.
Первые симптомы появились у туристов в середине июля, однако недомогание сохранялось вплоть до окончания рейса. Теплоход прибыл в Москву 19 июля, после чего отправился в новое путешествие — не исключено, что среди новых пассажиров также могли оказаться заражённые.
Это уже не первый случай заражения на круизных судах «Мостурфлота». Ранее вспышки норовируса были зафиксированы на «Михаиле Булгакове», где пострадали более 230 человек, и на «Николае Карамзине», где заболели 37 пассажиров.