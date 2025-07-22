На теплоходе «Леонид Красин» вспышка инфекции — заболели более 30 человек

Во время круиза по маршруту Астрахань — Москва на борту теплохода «Леонид Красин» произошло массовое заражение пассажиров. Как сообщает SHOT, более 30 человек, включая детей, пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и диарею. По предварительным данным, речь идёт о норовирусной инфекции.

Первые симптомы появились у туристов в середине июля, однако недомогание сохранялось вплоть до окончания рейса. Теплоход прибыл в Москву 19 июля, после чего отправился в новое путешествие — не исключено, что среди новых пассажиров также могли оказаться заражённые.