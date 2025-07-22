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22 июля, 08:00

На теплоходе «Леонид Красин» вспышка инфекции — заболели более 30 человек

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Во время круиза по маршруту Астрахань — Москва на борту теплохода «Леонид Красин» произошло массовое заражение пассажиров. Как сообщает SHOT, более 30 человек, включая детей, пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и диарею. По предварительным данным, речь идёт о норовирусной инфекции.

Первые симптомы появились у туристов в середине июля, однако недомогание сохранялось вплоть до окончания рейса. Теплоход прибыл в Москву 19 июля, после чего отправился в новое путешествие — не исключено, что среди новых пассажиров также могли оказаться заражённые.

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Это уже не первый случай заражения на круизных судах «Мостурфлота». Ранее вспышки норовируса были зафиксированы на «Михаиле Булгакове», где пострадали более 230 человек, и на «Николае Карамзине», где заболели 37 пассажиров.

Марина Фещенко
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