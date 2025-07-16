Теплоход «Николай Карамзин» поставили в отстой после отравления 36 пассажиров

Суд в Москве вынес постановление о временной приостановке работы теплохода «Николай Карамзин» сроком на 90 суток. Такое решение связано с выявлением на борту 37 случаев заражения норовирусом и нарушениями санитарных норм.

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство« виновным. Назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе «Николай Карамзин» сроком на 90 суток», — сказано в судебных документах.