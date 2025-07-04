У заболевших на теплоходе «Николай Карамзин» обнаружена норовирусная инфекция

Вспышка заболеваний на теплоходе «Николай Карамзин» вызвана норовирусной инфекцией, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно полученной информации, к работе на судне допустили сотрудников с симптомами кишечного расстройства, включая работников, занятых в пищевом блоке, в частности повара и официанта. Отмечаются нарушения правил хранения продуктов и неудовлетворительное санитарное состояние камбузов.

В настоящее время 37 пострадавших находятся в изоляции в отдельных каютах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Члены экипажа, у которых выявлена инфекция, отстранены от выполнения обязанностей. На борту судна проводятся дезинфекционные мероприятия.

Напомним, вчера стало известно о массовом отравлении на теплоходе «Николай Карамзин». Как сообщалось, у пассажиров и экипажа, столкнувшихся с недомоганием, наблюдается типичная картина кишечной инфекции, включающая тошноту, рвоту и расстройство желудка. В ходе круиза пострадавшие обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Последовавшая проверка на теплоходе включала в себя забор анализов у членов экипажа, исследование проб воды и взятие смывов с различных поверхностей.