«У них всё хорошо»: Пострадавшие туристы с «Михаила Булгакова» рассказали об антисанитарии

Во время 11-дневного круиза по Волге на борту теплохода «Михаил Булгаков» произошла вспышка ротавирусной инфекции, подтверждённая у 14 пассажиров. Туристы в беседе с Life.ru пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру и жёлтый цвет воды на судне. По словам пострадавших, сотрудники теплохода не давали чётких объяснений ситуации, утверждая, что «всё в порядке».

Пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» рассказали о плохом самочувствии. Видео © Life.ru

Несмотря на первые зарегистрированные случаи заболевания, судно продолжило маршрут. Проверка Роспотребнадзора была проведена только после остановки теплохода в Угличе, где один из заболевших покинул рейс.