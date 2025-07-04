В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на котором отравились туристы

В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на борту которого случилось массовое отравление. Корабль должен был прибыть на Северный речной вокзал, однако, предположительно, остановился у пристани Хлебниково, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Всех заболевших высадили и передали медикам для дальнейшего наблюдения. На данный момент известно, что у 37 человек на борту теплохода обнаружили норовирусную инфекцию. Заболевших изолировали по отдельным каютам.