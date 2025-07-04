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4 июля, 18:25

В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на котором отравились туристы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на борту которого случилось массовое отравление. Корабль должен был прибыть на Северный речной вокзал, однако, предположительно, остановился у пристани Хлебниково, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Всех заболевших высадили и передали медикам для дальнейшего наблюдения. На данный момент известно, что у 37 человек на борту теплохода обнаружили норовирусную инфекцию. Заболевших изолировали по отдельным каютам.

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Как сообщал Life.ru, о массовом отравлении на теплоходе стало известно 3 июля. Позже выяснилось, что к работе на судне допустили сотрудники с признаками кишечной инфекции. Заболевание диагностировали в том числе у повара и официанта. Также установили, что на теплоходе нарушали условия хранения продуктов.

Лия Мурадьян
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