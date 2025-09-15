В Петербурге прокуратура поймала пьяного капитана теплохода без диплома

Прокуратура провела проверку судов в Петербурге, выявив серьёзные нарушения. Об этом сообщает 78.ru.

Так, на теплоходе «Соммерс» не оказалось бортового журнала и датчиков дыма, в машинном отделении были протечки. Капитан судна не смог предоставить диплом и документы о медосвидетельствовании.

При этом судно «Айвазовский» оказалось полностью укомплектованным.

«Нарушений никаких нет, полностью судно подготовлено, по безопасности у нас 100%: по жилетам, по спасательным кругам — полностью всё в норме, — поделился после проверки капитан теплохода.