15 сентября, 13:43

В Петербурге прокуратура поймала пьяного капитана теплохода без диплома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucia.Pinto

Прокуратура провела проверку судов в Петербурге, выявив серьёзные нарушения. Об этом сообщает 78.ru.

Так, на теплоходе «Соммерс» не оказалось бортового журнала и датчиков дыма, в машинном отделении были протечки. Капитан судна не смог предоставить диплом и документы о медосвидетельствовании.

При этом судно «Айвазовский» оказалось полностью укомплектованным.

«Нарушений никаких нет, полностью судно подготовлено, по безопасности у нас 100%: по жилетам, по спасательным кругам — полностью всё в норме, — поделился после проверки капитан теплохода.

Судно должно иметь бортовой номер, флаг, рабочие ходовые огни, а количество людей на борту не может превышать установленный максимум. К обязательным документам относятся диплом капитана, медицинские справки, судовой журнал, свидетельство о праве собственности и годности судна, лицензия на перевозку.

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области пассажирский теплоход Александра сел на мель. Пассажиры провели в водном плену более 12 часов.

Александра Мышляева
