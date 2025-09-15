В Петербурге прокуратура поймала пьяного капитана теплохода без диплома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucia.Pinto
Прокуратура провела проверку судов в Петербурге, выявив серьёзные нарушения. Об этом сообщает 78.ru.
Так, на теплоходе «Соммерс» не оказалось бортового журнала и датчиков дыма, в машинном отделении были протечки. Капитан судна не смог предоставить диплом и документы о медосвидетельствовании.
При этом судно «Айвазовский» оказалось полностью укомплектованным.
«Нарушений никаких нет, полностью судно подготовлено, по безопасности у нас 100%: по жилетам, по спасательным кругам — полностью всё в норме, — поделился после проверки капитан теплохода.
Судно должно иметь бортовой номер, флаг, рабочие ходовые огни, а количество людей на борту не может превышать установленный максимум. К обязательным документам относятся диплом капитана, медицинские справки, судовой журнал, свидетельство о праве собственности и годности судна, лицензия на перевозку.